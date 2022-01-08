НХЛ. «Каролина» забросила шесть шайб «Калгари», «Вашингтон» крупно проиграл «Сент-Луису»

«Каролина» — «Калгари» 6:3

В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников. Еще по голу забили Йеспер Фаст, Дерек Степан, Тони Деанджело и Брэди Шей. Защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Калгари» — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Голы: Коулмэн — 6, 5:12 — 0:1. Фаст — 8 (Пеши, Шей), 17:15 — 1:1. Степан — 4 (Лоренц, Коул), 27:40 — 2:1. Свечников — 11 (Трочек, Шей), 29:22 — 3:1. Деанджело — 6 (Ахо, Терявяйнен), 32:35 — 4:1. Ткачак — 15 (Линдхольм, Коулмэн), 33:26 — 4:2. Годро — 15 (Гудбрэнсон, Ткачак), 48:57 — 4:3. Шей — 4 (Котканиеми, Лоренц), 58:08 — 5:3. Свечников — 12 (бол., Стаал), 59:05 — 6:3Вратари: Андерсен — ВладаржШтраф: 10-8Броски: Андерсен — Владарж

«Каролина» с 49 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Калгари» с 40 очками — на седьмой строчке Запада.

«Каролина» — «Калгари» 6:3

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 5:1

В составе «блюзменов» три (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще один гол на счету Ивана Барбашева. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-3», у Евгения Кузнецова «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Спронг — 6 (Протас, ван Римсдайк), 2:02 — 0:1. Крюг — 6 (Томас, Кайру), 12:10 — 1:1. Бучневич — 12 (Сканделла, О`Райлли), 29:08 — 2:1. Сундквист — 2 (Фолк, Саад), 37:20 — 3:1. Барбашев — 13 (Бучневич, О`Райлли), 39:59 — 4:1. Бучневич — 13 (мен., п.в., Томас), 56:08 — 5:1Вратари: Хуссо — Самсонов (Фукэйл, 40:00, 55:14 — 56:08)Штраф: 6-4Броски: 24 (10+6+8) — 27 (10+9+8)

«Сент-Луис» с 45 очками занимает третье место в Западной конференции, «Вашингтон» с 48 очками — на пятой строчке Востока.