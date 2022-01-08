Генменеджер сборной России прокомментировал ситуацию с коронавирусом в КХЛ

Генменеджер сборной Россииотреагировал на ситуацию с коронавирусом в КХЛ.

Ранее лига отменила ряд матчей регулярного чемпионата из-за эпидемиологической ситуации.

«Ситуация действительно не самая приятная, заболевших игроков действительно много, среди них есть кандидаты в олимпийскую команду, но паниковать мы не собираемся.

Во-первых, мы находимся на постоянной связи с КХЛ, информация в лиге постоянно обновляется, обсуждаются различные варианты решений.

Во-вторых, у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который входит в расширенный список.

Очень важно, что все ребята были своевременно привиты и благодаря этому сейчас болезнь у них проходит или в бессимптомной форме, или с незначительными симптомами», — приводит слова Ковальчука пресс-служба ФХР.

С начала месяца были отменены 7 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда» и ЦСКА.