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    Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России потерпела поражение от команды Швеции (3:6) в стартовом для себя матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U20).

    Россия — Швеция
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    Россия — Швеция

    В составе победителей отличились Оскар Олауссон (6-я минута, бол.), Симон Эдвинссон (28, мен.), Эмиль Андре (35, бол.), Александер Хольц (44, бол.), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60), поразивший пустые ворота в на последней минуте.

    Сборная России ответила шайбой Фёдора Свечкова (37) и дублем Матвея Мичкова (45, 46).

    Отметим, что перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Россия U20 — Швеция U20 — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
    Голы: Олауссон — 1 (бол., Хольц, Гранс), 5:24 — 0:1. Эдвинссон — 1 (мен.), 27:39 — 0:2. Андре — 1 (бол., Гранс, Эклунд), 34:16 — 0:3. Свечков — 1 (Чибриков, Танков), 36:28 — 1:3. Хольц — 1 (Эклунд, Андре), 43:26 — 1:4. Мичков — 1 (Демидов), 44:45 — 2:4. Мичков — 2 (Смирнов, Демидов), 45:26 — 3:4. Нидербах — 1 (Торгерссон), 51:37 — 3:5. Льюнгман — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:10 — 3:6Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00, 57:47 — 59:10) — ВаллстедтБроски: 30 (4+13+13) — 24 (6+10+8)Штраф: 6 — 2

    В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.

    Молодежный чемпионат мира проходит с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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