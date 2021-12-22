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    Ассист Сергачева помог «Тампе» обыграть «Вегас»

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    «Тампа» на выезде обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

    «Тампа»
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    «Тампа»

    В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

    В составе проигравших дубль сделал Марк Стоун, еще одну шайбу забросил Николя Руа.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Фортье — 1 (Сергачев), 6:05 — 0:1. Стоун — 5 (бол., Пачиоретти, Теодор), 9:26 — 1:1. Стоун — 6 (Стивенсон), 21:41 — 2:1. Руа — 6 (Теодор, Уайтклауд), 28:10 — 3:1. Белльмар — 3 (Перри, Марун), 37:07 — 3:2. Чирелли — 9 (Киллорн, Богосян), 37:50 — 3:3. Стэмкос — 14 (бол., Хедман, Палат), 50:13 — 3:4Вратари: Броссуа (58:12) — Василевский (Эллиотт, 5:36, Василевский, 5:39)Штраф: 4-4Броски: 39 (17+11+11) — 19 (5+8+6)

    «Тампа» с 44 очками лидирует в Восточной конференции, «Вегас» идет вторым на Западе, имея 40 очков.

    Добавим, что матч стал последним, который пройдет в лиге до Рождества — ранее было объявлено, что из-за вспышки коронавируса ряд встреч будет отменен.

    «Вегас» — «Тампа-Бэй» 3:4
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