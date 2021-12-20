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    ЦСКА обыграл «Йокерит», уступая 0:1

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит ЦСКА
    ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Йокерит» со счетом 3:1.

    Вратарь ЦСКА
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    Вратарь ЦСКА

    «Армейцы» первыми пропустили во втором периоде от Кристяна Комбе. Однако Сергей Андронов быстро восстановил равновесие.

    В третьем периоде дубль сделал Сергей Плотников, тем самым он принес ЦСКА 3 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Комбе — 1 (Иконен, Кивисте), 34:08 — 1:0. Андронов — 6 (Нордстрем, Валльмарк), 34:22 — 1:1. Плотников — 14 (Окулов), 43:59 — 1:2. Плотников — 15 (Блажиевский, Каменев), 57:36 — 1:3Вратари: Ювонен (57:36) — РейдеборнШтраф: 6 — 4Броски: 21 (10+3+8) — 26 (9+11+6)

    Набрав 55 очков, ЦСКА поднялся на 2 место Западной конференции. «Йокерит» продолжает проигрывать, вследствие чего он опустился уже на 4 место (54).

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