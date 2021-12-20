ЦСКА обыграл «Йокерит», уступая 0:1

Вратарь ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Армейцы» первыми пропустили во втором периоде от Кристяна Комбе. Однако Сергей Андронов быстро восстановил равновесие.
В третьем периоде дубль сделал Сергей Плотников, тем самым он принес ЦСКА 3 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Комбе — 1 (Иконен, Кивисте), 34:08 — 1:0. Андронов — 6 (Нордстрем, Валльмарк), 34:22 — 1:1. Плотников — 14 (Окулов), 43:59 — 1:2. Плотников — 15 (Блажиевский, Каменев), 57:36 — 1:3Вратари: Ювонен (57:36) — РейдеборнШтраф: 6 — 4Броски: 21 (10+3+8) — 26 (9+11+6)
Набрав 55 очков, ЦСКА поднялся на 2 место Западной конференции. «Йокерит» продолжает проигрывать, вследствие чего он опустился уже на 4 место (54).