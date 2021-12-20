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    Брагин: Те, кто приехал из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Хороший матч с нашей стороны, работали все 60 минут и, думаю, заслуженно победили.

    Те, кто приехал из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе. Сегодня все работали на результат, никаких проблем нет.

    У нас была хорошая атака с добиванием. Это хоккей, выигрывает тот, кто меньше ошибется. Второй гол, который пропустили мы, был необязательным», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

    СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 40 матчах.

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