Брагин: Те, кто приехал из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе

Валерий Брагин Фото: globallookpress.com
«Хороший матч с нашей стороны, работали все 60 минут и, думаю, заслуженно победили.
Те, кто приехал из сборной, находятся в хорошем игровом тонусе. Сегодня все работали на результат, никаких проблем нет.
У нас была хорошая атака с добиванием. Это хоккей, выигрывает тот, кто меньше ошибется. Второй гол, который пропустили мы, был необязательным», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 40 матчах.