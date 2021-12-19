Шведы завершили Кубок Первого канала победой над Чехией

Шведы обыграли Чехию на Кубке Первого канала Фото: globallookpress.com
Встреча, состоявшаяся в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.
Авторами заброшенных шайб в составе шведской сборной стали Густав Рюдаль, Лукас Бенгссон и Тим Хед.
У чехов, которые проиграли все матчи на Кубке Первого канала, отличились Милан Гулаш и Ян Коварж.
Швеция выиграла один из трех матчей на московском этапе Евротура.
Евротур. Кубок Первого канала
Чехия — Швеция — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Голы: Рюдаль — 2 (Ларссон), 5:48 — 0:1. Гулаш — 3 (Соботка, Заморски), 31:09 — 1:1. Коварж — 3 (Гулаш, Нестрашил), 36:48 — 2:1. Бенгтссон — 1 (бол., Олофссон), 44:13 — 2:2. Хед — 1 (бол., Бенгтссон), 54:44 — 2:3Вратари: Грубец (58:42) — ХелльбергШтраф: 10 — 6Броски: 17 (4+8+5) — 31 (12+10+9)