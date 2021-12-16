Жамнов: После второго периода стало понятно, что игра со шведами идет до первого гола

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче второго тура Кубка Первого канала.

«Матч тяжелый. Постарались немного сделать ротацию. В таких матчах нужно уметь играть и без шайбы.

Мне кажется, ребята в целом задачу выполнили. После второго периода стало понятно, что игра идет до первого гола.

Шведы отличаются от канадцев, у них хороший контроль шайбы. Но старались играть так же плотно. Думаю, в плане обороны сегодня было намного лучше.

Гончар с Федоровым отвечают за игру в большинстве. Гусеву сегодня было еще немного тяжело после простуды.

Хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, но еще не до конца набрал форму», — сказал Жамнов «Спорт-Экспрессу».

18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.