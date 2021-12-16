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    Жамнов: После второго периода стало понятно, что игра со шведами идет до первого гола

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Сборная Канады Евротур Кубок Первого канала
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче второго тура Кубка Первого канала.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Матч тяжелый. Постарались немного сделать ротацию. В таких матчах нужно уметь играть и без шайбы.

    Мне кажется, ребята в целом задачу выполнили. После второго периода стало понятно, что игра идет до первого гола.

    Шведы отличаются от канадцев, у них хороший контроль шайбы. Но старались играть так же плотно. Думаю, в плане обороны сегодня было намного лучше.

    Гончар с Федоровым отвечают за игру в большинстве. Гусеву сегодня было еще немного тяжело после простуды.

    Хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, но еще не до конца набрал форму», — сказал Жамнов «Спорт-Экспрессу».

    18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.

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