Плющев о Канаде на Кубке Первого канала: Кого там бояться? Ярких звезд нет

Заслуженный тренер Россиивысказал мнение о сборной Канады, которая сыграет на Кубке Первого канала.

15 декабря Россия и Канада встретятся в первом матче турнира.

«Состав укомплектован из игроков европейских лиг и КХЛ. Способности всех игроков мы более-менее знаем.

Кого там бояться? Ярких звезд нет, много хороших хоккеистов, на ведущих ролях в своих клубах. Нужно готовиться к непростому матчу.

Удивлен ли, что Брендан Лайпсик и Джейк Виртанен остались вне состава? Решение тренерского штаба не привык комментировать.

Комплектование команды — сугубо их дело. Убежден, что по каждой кандидатуре было принято коллективное решение», — заявил Плющев «Чемпионату».