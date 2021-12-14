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    Драйзайтль заявил, что его пугает результативность Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
    Хоккеист «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением о результативности игрока «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?!

    Он становится все лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

    В гонке бомбардиров Овечкин отстаёт от нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на одно очко.

    На счету россиянина 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи, у канадца 16 голов и 29 передач, а у немца 23 шайбы и 22 паса. Отметим, что Овечкин провел 28 матчей в сезоне, а Макдэвид и Драйзайтль — по 26.

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