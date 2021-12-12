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    Квартальнов: Воронков в сборную России, наверное, уже не поедет

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) сообщил, что форвард команды Дмитрий Воронков вряд ли сыграет за сборную России на Кубке Первого канала.

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    21-летний хоккеист потерял сознание после силового приема от форварда уфимцев Петра Хохрякова. Воронков ударился лицом о лед, после чего у него открылось кровотечение.

    «Воронков в больнице, насколько я знаю, он был в сознании, пока новой информации мы не получали.

    Димка Воронков в сборную, наверное, уже не поедет», — приводятся слова Квартальнова на сайте казанского клуба.

    15 декабря российская сборная сыграет с Канадой, 16-го — со Швецией, 18-го — с Чехией, 19-го — с Финляндией.

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