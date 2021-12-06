ЦСКА в овертайме победил «Динамо», «Локо» обыграл «Сибирь»

Игроки ЦСКА Фото: globallookpress.com
У ЦСКА в основное время отличились Антон Слепышев и Павел Карнаухов. У «Динамо» результативные броски на свой счет записали Вадим Шипачев и Антон Ведин.
Победную шайбу в овертайме забросил Никита Нестеров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шипачев — 21 (Сергеев), 10:06 — 1:0. Ведин — 6 (Шипачев, Миронов), 37:51 — 2:0. Слепышев — 9 (Григоренко), 47:16 — 2:1. Карнаухов — 5 (Слепышев), 58:53 — 2:2. Нестеров — 4, 61:35 — 2:3Вратари: Бочаров — Федотов (61:01)Штраф: 4 — 6Броски: 24 (11+9+4+0) — 38 (14+12+11+1)
В параллельной встрече «Локомотив» одолел «Сибирь» со счетом 3:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Анисимов), 0:27 — 1:0. Коршков — 6 (Полунин, Баранцев), 6:59 — 2:0. Мерфи — 6 (бол., Йокипакка), 27:26 — 2:1. Буше — 8 (Марченко, Анисимов), 28:52 — 3:1. Коротков — 5 (Комаров), 49:55 — 3:2Вратари: Паскуале — Красоткин (Сятери, 7:16, 58:31)Штраф: 14 — 12Броски: 22 (9+9+4) — 25 (3+6+16)
Это первое поражение «Сибири» за 5 матчей чемпионата.