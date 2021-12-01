«Нью-Джерси» подписал контракт новичка с Мухамадуллиным

Защитник «Салавата Юлаева»официально подписал контракт новичка с

Пресс-служба клуба НХЛ сообщает, что контракт с 19-летним игроком рассчитан на три года.

Он продолжит играть в КХЛ за «Салават», воспитанником которого является, на правах аренды до конца сезона-2021/22.

По данным «Чемпионата», у «Салавата Юлаева» и «Нью-Джерси» есть принципиальная договоренность об аренде защитника и на следующий сезон.

В текущем сезоне Мухамадуллин провел 34 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) баллов.

«Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.