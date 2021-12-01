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    «Нью-Джерси» подписал контракт новичка с Мухамадуллиным

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Нью-Джерси Дэвилз НХЛ Салават Юлаев КХЛ
    Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин официально подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

    Шакир Мухамадуллин
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    Шакир Мухамадуллин

    Пресс-служба клуба НХЛ сообщает, что контракт с 19-летним игроком рассчитан на три года.

    Он продолжит играть в КХЛ за «Салават», воспитанником которого является, на правах аренды до конца сезона-2021/22.

    По данным «Чемпионата», у «Салавата Юлаева» и «Нью-Джерси» есть принципиальная договоренность об аренде защитника и на следующий сезон.

    В текущем сезоне Мухамадуллин провел 34 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) баллов.

    «Нью-Джерси» выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером.

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