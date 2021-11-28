НХЛ. «Сент-Луис» выиграл у «Коламбуса», Бучневич и Барбашев забросили по две шайбы

«Флорида» — «Сиэтл» 1:4

Для «Флориды» это поражение стало первым на своем льду в текущем чемпионате. До этого «Пантерз» проигрывали только в гостях.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Сиэтл» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Эберле — 10 (бол., Донской, Данн), 2:22 — 0:1. Хернквист — 4 (Уигар, Торнтон), 6:59 — 1:1. Донато — 3 (Олексяк, Донской), 10:40 — 1:2. Эберле — 11 (Гурд), 45:57 — 1:3. Олексяк — 1 (п.в., Соуси), 56:35 — 1:4Вратари: Найт (55:59 — 56:35) — ДриджерШтраф: 6 — 4Броски: 34 (14+13+7) — 27 (9+7+11)

«Флорида» — «Сиэтл»

«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Голы: Нюджент-Хопкинс — 2 (Бэрри), 17:50 — 0:1. Хаймэн — 9 (Кассиан), 19:44 — 0:2. Пулюярви — 7 (Бушар, Фогеле), 26:39 — 0:3. Стивенсон — 8 (Стоун, Пачиоретти), 30:50 — 1:3. Смит — 9 (Маршессо), 44:04 — 2:3Вратари: Ленер (57:28 — 58:21) — КоскиненШтраф: 4 — 2Броски: 38 (14+12+12) — 30 (16+9+5)

«Вегас» — «Эдмонтон»

«Детройт» — «Баффало» — 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат Детройт« — "Баффало" — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Козенс — 5 (Мюррей, Окпосо), 25:05 — 0:1. Рауни — 2 (Линдстрем, Ганье), 29:56 — 1:1. Сутер — 5 (Смит, Зайдер), 31:15 — 2:1. Скиннер — 6 (Икин, Далин), 58:23 — 2:2. Раймонд — 9 (Ларкин, Гронек), 60:26 — 3:2Вратари: Неделькович — ТокарскиШтраф: 2 — 8Броски: 41 (11+18+11+1) — 28 (7+13+8+0)

«Детройт» — «Баффало»

«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Оттава» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Голы: Арвидссон — 4 (бол., Копитар, Дурзи), 4:59 — 1:0. Дель Зотто — 2 (Норрис), 19:41 — 1:1. Грундстрем — 4 (Копитар), 30:23 — 2:1. Калиев — 4 (Эдлер, Андерсон), 33:14 — 3:1. К. Браун — 4, 38:33 — 3:2. Грундстрем — 5 (п.в., Копитар, Эдлер), 59:26 — 4:2Вратари: Петерсен — Густавссон (58:34 — 59:26)Штраф: 11 — 14Броски: 37 (20+11+6) — 32 (10+11+11)

«Лос-Анджелес» — «Оттава»

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:6

Защитник «Монреаля» Александр Романов впервые набрал два очка в матче НХЛ. Российский защитник стал автором двух результативных передач.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:6 (0:0, 0:1, 3:5) Голы: Друэн — 3, 35:34 — 0:1. Родригес — 8 (бол., Кросби, Гюнтцель), 42:33 — 1:1. Дворак — 4 (Нику, Андерсон), 43:05 — 1:2. Лехконен — 3 (Кофилд, Савар), 46:16 — 1:3. Картер — 5 (Капанен, Кросби), 57:23 — 2:3. Андерсон — 6 (п.в., Дворак, Тоффоли), 58:19 — 2:4. Кросби — 2 (Капанен, Картер), 58:50 — 3:4. Андерсон — 7 (п.в., Тоффоли, Романов), 59:12 — 3:5. Тоффоли — 5 (п.в., Дворак, Романов), 59:23 — 3:6Вратари: Десмит (57:48 — 58:19, 58:27 — 59:12, 59:13 — 59:23) — АлленШтраф: 8 — 6Броски: 50 (14+17+19) — 33 (8+13+12)

«Питтсбург» — «Монреаль»

«Аризона» — «Даллас» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Даллас» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Хинтц — 7 (Павелски, Робертсон), 0:54 — 0:1. Руссель — 2 (Эрикссон, Строльман), 3:54 — 1:1. Петерсон — 3 (Факса, Радулов), 18:36 — 1:2. Бойд — 5 (Капобьянко, Кессел), 24:24 — 2:2. Робертсон — 5 (Секера, Павелски), 28:57 — 2:3Вратари: Уэджвуд (58:08 — 58:51) — ХолтбиШтраф: 2 — 4Броски: 27 (9+11+7) — 29 (14+10+5)

«Аризона» — «Даллас»

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 6:3

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал первой звездой матча. Российский хоккеист забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Автором еще одного дубля в составе «Сент-Луиса» стал Иван Барбашев.

Третьей звездой матча назвали Владимира Тарасенко, который трижды ассистировал партнерам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Коламбус» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2) Голы: Дженнер — 10 (бол., Веренски, Боквист), 12:38 — 0:1. Бучневич — 7 (Тарасенко), 20:58 — 1:1. Барбашев — 6 (Сундквист, Бучневич), 21:56 — 2:1. Кайру — 9 (О`Райлли), 33:12 — 3:1. Боквист — 3 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 41:03 — 3:2. Фолк — 4 (Томас, Тарасенко), 45:42 — 4:2. Бучневич — 8 (Томас, Тарасенко), 50:30 — 5:2. Барбашев — 7 (Саад, Парэйко), 52:40 — 6:2. Боквист — 4 (Тексье, Бин), 57:46 — 6:3Вратари: Хуссо — КорписалоШтраф: 8 — 4Броски: 33 (7+17+9) — 27 (7+8+12)

«Сент-Луис» — «Коламбус»

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 6:2

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне. В девяти матчах сезона у него 8 (5+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Голы: Рантанен — 7 (бол., Ландескуг, Макар), 4:41 — 1:0. Рантанен — 8 (бол., Макар, Кадри), 17:37 — 2:0. Канин — 3 (Толванен, Джохансен), 24:44 — 2:1. Байрам — 4 (Ландескуг, Макар), 26:19 — 3:1. Ничушкин — 5 (Рантанен, Тэйвз), 46:42 — 4:1. Рантанен — 9 (Кадри, Тэйвз), 55:12 — 5:1. Дюшен — 13 (Гранлунд, Форсберг), 56:28 — 5:2. Джост — 2 (Обе-Кубель, Э. Джонсон), 58:55 — 6:2Вратари: Юханссон — РиттихШтраф: 21 — 12Броски: 35 (14+12+9) — 28 (4+12+12)