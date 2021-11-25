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    Лямся: «Салават» не может найти игру в атаке и забивать как прежде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Витязь КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3 Б) в матче чемпионата КХЛ.

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Сильно разочарованы, что не смогли выиграть. После паузы на матчи сборных у нас наступил непростой период. Мы стараемся, но плохо получается созидать.

    Несмотря на то, что выиграли два матча в гостях, мы не можем найти нашу игру в атаке и забивать как прежде.

    Нам нужно продолжать трудиться, за один день не наберешь форму. Нам нужно вернуть нашу игру.

    У нас было много матчей, потом болезнь и перерыв на матчи сборных. Мы толком не могли тренироваться, а только играли.

    Первое звено не набирает очки уже три игры. Мы ждали от них другой игры. Нужно подумать, как им помочь.

    Перед началом сезона закладываешь план тренировок, но из-за болезни этот план нарушился. Мы откатились назад.

    Сейчас нужно больше анализировать нашу игру и вернуться к тем моментам, которые приносили очки команде», — цитирует Лямся Gorobzor.

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