Лямся: «Салават» не может найти игру в атаке и забивать как прежде

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от(2:3 Б) в матче чемпионата КХЛ.

«Сильно разочарованы, что не смогли выиграть. После паузы на матчи сборных у нас наступил непростой период. Мы стараемся, но плохо получается созидать.

Несмотря на то, что выиграли два матча в гостях, мы не можем найти нашу игру в атаке и забивать как прежде.

Нам нужно продолжать трудиться, за один день не наберешь форму. Нам нужно вернуть нашу игру.

У нас было много матчей, потом болезнь и перерыв на матчи сборных. Мы толком не могли тренироваться, а только играли.

Первое звено не набирает очки уже три игры. Мы ждали от них другой игры. Нужно подумать, как им помочь.

Перед началом сезона закладываешь план тренировок, но из-за болезни этот план нарушился. Мы откатились назад.

Сейчас нужно больше анализировать нашу игру и вернуться к тем моментам, которые приносили очки команде», — цитирует Лямся Gorobzor.