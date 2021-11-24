«Авангард» проиграл «Адмиралу» в серии буллитов

«Адмирал» прервал победную серию «Авангарда» из пяти матчей Фото: hcadmiral.ru
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В составе «Адмирала» в основное время отличился Андрей Обидин, у гостей автором заброшенной шайбы стал Петер Цегларик.
В серии буллитов победную попытку реализовал Вячеслав Ушенин.
«Адмирал» прервал победную серию «Авангарда» из пяти матчей.
«Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции — 40 очков. «Адмирал» находится на 12-й строчке — 19 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Цегларик — 12 (бол., Найт, Сошников), 7:40 — 0:1. Обидин — 3 (Грачев), 39:17 — 1:1Победный буллит: Вячеслав УшенинВратари: Серебряков — ДемченкоШтраф: 6 — 4Броски: 24 (6+8+8+2) — 46 (14+20+9+3)