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    «Авангард» проиграл «Адмиралу» в серии буллитов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    Омский «Авангард» проиграл на выезде «Адмиралу» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» прервал победную серию «Авангарда» из пяти матчей
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    «Адмирал» прервал победную серию «Авангарда» из пяти матчей

    Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    В составе «Адмирала» в основное время отличился Андрей Обидин, у гостей автором заброшенной шайбы стал Петер Цегларик.

    В серии буллитов победную попытку реализовал Вячеслав Ушенин.

    «Адмирал» прервал победную серию «Авангарда» из пяти матчей.

    «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции — 40 очков. «Адмирал» находится на 12-й строчке — 19 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Цегларик — 12 (бол., Найт, Сошников), 7:40 — 0:1. Обидин — 3 (Грачев), 39:17 — 1:1Победный буллит: Вячеслав УшенинВратари: Серебряков — ДемченкоШтраф: 6 — 4Броски: 24 (6+8+8+2) — 46 (14+20+9+3)
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