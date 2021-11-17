Федоров назвал решение снять вратаря в овертайме новым «оружием»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал решение снять вратаря в овертайме матча с московским(2:3 ПБ).

В овертайме тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

«Хоккейное решение на наш взгляд. Уже несколько матчей мы разговаривали с Евгением Корешковым о его опыте, когда он был главным в "Барысе".

В какой-то степени я хотел выиграть и немного реабилитироваться за второй период. Парни — молодцы, моменты создали. Наверное, немного не повезло.

Решение было плюс-минус спонтанным, но мы его проговаривали с Корешковым, решили попробовать, парням дать определенный импульс. У нас все отработано. Я считаю, они справились с задачей, но не забили.

Знаете, над этим надо проработать. Сегодня был пробный вариант. Я думаю, в какой-то мере это может стать трендом. В какой-то мере это определенное оружие, чтобы выиграть матч.

Кто выиграет вбрасывание, тот может завладеть преимуществом надолго», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Динамо» прервало победную серию армейцев в четыре матча.