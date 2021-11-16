«Ак Барс» одолел «Спартак» благодаря шайбе Дыняка

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу на 15-й минуте забросил нападающий казанцев Никита Дыняк.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Дыняк — 5, 14:35 — 0:1Вратари: Красиков — Билялов
Это поражение стало третьим подряд для москвичей и пятым в последних шести матчах. Команда балансирует на грани вылета из кубковой восьмерки Запада с 30 очками.
«Ак Барс» набрал 38 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, приблизившись к «Салавату Юлаеву».
Главный тренер казанского коллектива Дмитрий Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ.
В следующем матче 18 ноября подопечные Бориса Миронова дома примут «Барыс». Казанцы в этот же день в гостях сыграют с рижским «Динамо».