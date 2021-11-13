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    Финляндия выиграла у Чехии в матче Кубка Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная Чехии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Чехии (4:2) в матче 2-го тура Кубка Карьяла, прошедшем в Хельсинки.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В составе победителей по шайбе забросили Тони Раяла, Нико Оямяки, Йере Иннала и Валттери Фильппула.

    За чехов отличились Петр Кодытек, Матей Блюмель.

    Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Финляндия — Чехия — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Раяла — 1 (Песонен, Ватанен), 1:17 — 1:0. Оямяки — 1 (бол., Ватанен, Аалтонен), 13:29 — 2:0. Иннала — 1 (Таллберг, Саариярви), 15:33 — 3:0. Кодытек — 1 (Найман, Скленичка), 26:03 — 3:1. Блумел — 1 (бол., Шпачек), 38:26 — 3:2. Филппула — 2 (Лехтонен, Иннала), 46:35 — 4:2Вратари: Вестерхольм — Свобода (Лукеш, 20:00)Броски: 27 (5+10+12) — 31 (16+10+5)Штраф: 8 — 6

    Перед заключительным туром Кубка Карьяла сборные Швеции и Финляндии имеют по 6 очков. Они же в очной встрече определят победителя турнира.

    Чехия и Россия оба своих матча проиграли и выявят главного неудачника первого этапа Евротура.

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