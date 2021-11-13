Фетисов: Этот гол может стать для Мичкова переломным как в одну, так и в другую сторону

Двукратный олимпийский чемпионпосле матча с командой Швеции (2:4) на Кубке Карьяла признался, что впечатлен голом

16-летний форвард СКА Мичков забросил свою первую шайбу за национальную команду и стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея.

«Я поздравляю Матвея. Он молодец, желаю ему удачи. Он участвует сейчас в обычном по уровню турнире, который собирает не самых сильных. 16 лет это такой показатель.

Ему еще многое в жизни нужно сделать, чтобы стать, как Овечкин. Мы видели много 16-летних хоккеистов, которые забивали красивые голы, а потом пропадали с радара.

Этот гол может стать для Мичкова переломным как в одну, так и в другую сторону», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Россия в своем заключительном матче Кубка Карьяла сыграет с чехами 14 ноября.