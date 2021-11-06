«Куньлунь» — «Сибирь»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).
У победителей отличились Александр Шаров (1 минута), Вячеслав Литовченко (4) и Алексей Кручинин (42).
В составе хозяев шайбу забросил Джейсон Фрэм (52).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Шаров — 8, 0:12 — 0:1. Литовченко — 3 (Пьянов), 3:19 — 0:2. Кручинин — 3 (Шор), 41:29 — 0:3. Фрэм — 3 (бол., Николлс), 51:07 — 1:3Вратари: Смит (58:18) — СятериШтраф: 4 — 8Броски: 23 (8+6+9) — 29 (12+5+12)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает седьмое место (25 очков), а «Куньлунь» — 11-е (16 очков).