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    «Сибирь» в гостях победила «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Сибирь»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» нанесла поражение «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

    У победителей отличились Александр Шаров (1 минута), Вячеслав Литовченко (4) и Алексей Кручинин (42).

    В составе хозяев шайбу забросил Джейсон Фрэм (52).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Шаров — 8, 0:12 — 0:1. Литовченко — 3 (Пьянов), 3:19 — 0:2. Кручинин — 3 (Шор), 41:29 — 0:3. Фрэм — 3 (бол., Николлс), 51:07 — 1:3Вратари: Смит (58:18) — СятериШтраф: 4 — 8Броски: 23 (8+6+9) — 29 (12+5+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает седьмое место (25 очков), а «Куньлунь» — 11-е (16 очков).

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