«Металлург» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев шайбы забросили Андрей Чибисов (6 минута) и Джош Карри (23).
У гостей отличился Нико Оямяки (38).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Чибисов — 10, 5:26 — 1:0. Карри — 8 (Чибисов, Кошелев), 22:40 — 2:0. Оямяки — 17 (Аалтонен, Антипин), 37:39 — 2:1Вратари: Олкинуора — Ежов (58:32 — 59:54)Штраф: 8 — 10Броски: 33 (13+11+9) — 48 (10+21+17)
«Металлург», одержавший шестую победу подряд, лидирует в Восточной конференции (44 очка). «Витязь» — 11-й на Западе (18 очков).