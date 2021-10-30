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    «Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ

    «Металлург» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Витязь Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев шайбы забросили Андрей Чибисов (6 минута) и Джош Карри (23).

    У гостей отличился Нико Оямяки (38).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Чибисов — 10, 5:26 — 1:0. Карри — 8 (Чибисов, Кошелев), 22:40 — 2:0. Оямяки — 17 (Аалтонен, Антипин), 37:39 — 2:1Вратари: Олкинуора — Ежов (58:32 — 59:54)Штраф: 8 — 10Броски: 33 (13+11+9) — 48 (10+21+17)

    «Металлург», одержавший шестую победу подряд, лидирует в Восточной конференции (44 очка). «Витязь» — 11-й на Западе (18 очков).

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