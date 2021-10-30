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    «Автомобилист» одержал самую крупную победу в КХЛ в своей истории

    «Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 8:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Куньлунь» со счетом 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).

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    Дубль на свой счет записал Брукс Мэйсек (12 и 46 минута), по шайбе забросили Стефан Да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).

    «Сухарем» отметился вратарь хозяев Дмитрий Шикин, отразивший 20 бросков.

    Для екатеринбургского клуба эта победа стала самой крупной в КХЛ за всю историю.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
    Голы: Мэйсек — 11 (Блэкер, Спунер), 11:45 — 1:0. Да Коста — 11 (Макеев), 16:22 — 2:0. Белоусов — 7 (Рылов), 23:39 — 3:0. Романцев — 4 (Хрипунов), 24:08 — 4:0. Кормье — 4, 40:58 — 5:0. Мэйсек — 12 (Спунер, Кормье), 45:42 — 6:0. Рылов — 1 (Хрипунов), 46:33 — 7:0. Шумаков — 8 (Макеев), 50:44 — 8:0Вратари: Шикин — СмитШтраф: 2 — 6Броски: 36 (9+14+13) — 20 (7+4+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает пятое место (29 очков), а «Куньлунь» — 12-е (12 очков).

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