«Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 8:0, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромилсо счетом 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).

Дубль на свой счет записал Брукс Мэйсек (12 и 46 минута), по шайбе забросили Стефан Да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).

«Сухарем» отметился вратарь хозяев Дмитрий Шикин, отразивший 20 бросков.

Для екатеринбургского клуба эта победа стала самой крупной в КХЛ за всю историю.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 8:0 (2:0, 2:0, 4:0) Голы: Мэйсек — 11 (Блэкер, Спунер), 11:45 — 1:0. Да Коста — 11 (Макеев), 16:22 — 2:0. Белоусов — 7 (Рылов), 23:39 — 3:0. Романцев — 4 (Хрипунов), 24:08 — 4:0. Кормье — 4, 40:58 — 5:0. Мэйсек — 12 (Спунер, Кормье), 45:42 — 6:0. Рылов — 1 (Хрипунов), 46:33 — 7:0. Шумаков — 8 (Макеев), 50:44 — 8:0Вратари: Шикин — СмитШтраф: 2 — 6Броски: 36 (9+14+13) — 20 (7+4+9)

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает пятое место (29 очков), а «Куньлунь» — 12-е (12 очков).