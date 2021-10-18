«Коламбус» вернул Чинахова из фарм-клуба

Российский нападающийвызван «Коламбусом» из фарм-клуба, сообщает пресс-служба команды НХЛ.

15 октября 20-летний россиянин был переведен в состав «Кливленд Монстерз», а минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ).

Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.

В прошлом сезоне Чинахов провел 53 матча за основной состав «Авангарда», заработав 24 (15+9) очка. Игрок мог продлить контракт с клубом КХЛ, но предпочел перебраться за океан.