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    «Коламбус» вернул Чинахова из фарм-клуба

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий Егор Чинахов вызван «Коламбусом» из фарм-клуба, сообщает пресс-служба команды НХЛ.

    Егор Чинахов
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    Егор Чинахов

    15 октября 20-летний россиянин был переведен в состав «Кливленд Монстерз», а минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ).

    Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.

    В прошлом сезоне Чинахов провел 53 матча за основной состав «Авангарда», заработав 24 (15+9) очка. Игрок мог продлить контракт с клубом КХЛ, но предпочел перебраться за океан.

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