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    Сборная Канады может выступить на Кубке Первого канала

    Хоккей Сборная Канады Кубок Первого канала Евротур
    Сборная Канады может принять участие в ближайшем розыгрыше Кубка Первого канала, сообщает «Чемпионат».

    Сборная Канады может приехать на Кубок Первого канала
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    Сборная Канады может приехать на Кубок Первого канала

    Это связано с тем, что в канадской федерации хоккея до сих пор не уверены, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде-2022.

    Сборные Канады и Южной Кореи участвовали в Кубке Первого канала-2017 в качестве подготовки к ОИ-2018 в Пхенчхане вместе со сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии, но вне зачета Евротура.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.

    Ранее тренерский штаб сборной Канады на официальном сайте представил первые имена игроков, которые будут готовиться к Олимпиаде-2022.

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