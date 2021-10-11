Сборная Канады может выступить на Кубке Первого канала

Сборнаяможет принять участие в ближайшем розыгрыше Кубка Первого канала, сообщает «Чемпионат».

Это связано с тем, что в канадской федерации хоккея до сих пор не уверены, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде-2022.

Сборные Канады и Южной Кореи участвовали в Кубке Первого канала-2017 в качестве подготовки к ОИ-2018 в Пхенчхане вместе со сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии, но вне зачета Евротура.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.

Ранее тренерский штаб сборной Канады на официальном сайте представил первые имена игроков, которые будут готовиться к Олимпиаде-2022.