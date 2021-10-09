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    «Трактор» на выезде обыграл «Амур»

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    В поединке регулярного сезона КХЛ «Трактор» на выезде победил «Амур» со счетом 5:4.

    Игроки «Трактора»
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    По шайбе в составе хозяев забросили Данил Файзуллин, Иван Николишин, Алексей Волгин и Александр Горшков. У победителей отметились Владимир Ткачев, Теему Пулккинен, Никита Тертышный, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)
    Голы: Файзуллин — 3 (Кузнецов, Михасенок), 5:02 — 1:0. Ткачев — 3 (Карпухин, Абрамов), 7:43 — 1:1. Пулккинен — 8 (бол., Бэйлен, Калинин), 9:48 — 1:2. Тертышный — 9 (бол., Яруллин, Основин), 10:27 — 1:3. Бэйлен — 3 (Седлак), 20:32 — 1:4. Николишин — 1, 46:52 — 2:4. Седлак — 6 (Бэйлен, Тертышный), 47:38 — 2:5. Волгин — 1 (Галузин, Файзуллин), 56:19 — 3:5. Горшков — 4 (Волгин), 58:21 — 4:5Вратари: Аликин (58:57) — ГариповШтраф: 20 — 8Броски: 38 (11+13+14) — 40 (19+16+5)

    С 26 очками «Трактор» поднялся на 2 место в Восточной конференции. «Амур» занимает 10 место с 11 очками на счету.

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