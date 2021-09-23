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    Федоров: Наверное, до 12-ти ночи немного попереживаем и будем думать о следующем сопернике

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал выездное поражение от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Игра сложилась для нас не лучшим образом, мы в этом виноваты сами. Шайба в зоне нашего соперника у нас не держалась.

    Мы не смогли найти в себе силы, чтобы сыграть в атаке как можно больше времени. Плюс — наши удаления сбивали ритм игры. После этого у нас были проблески игры в атаке, но не сложилось.

    Хотя в конце матча мы могли найти ключ к воротам соперника и забить гол. Поздравляю "Трактор". Хорошая победа.

    Мы готовимся дальше. Нас ждет еще одна игра в Магнитогорске. Знаем, как будем готовиться к ней и какой нас ждет соперник. Наверное, до 12-ти ночи немного попереживаем и будем думать о следующем сопернике.

    Соперник действовал сегодня очень хорошо, очень мобильно. Здорово катался — особенно с шайбой. Мы действовали от обороны, потому что не владели шайбой. Как я уже сказал, наша недисциплинированность в плане удалений сбила ритм игры и не раз.

    Должное надо отдать и сопернику, и вратарю "Трактора". У нас были угрозы, броски. Наверное, не хватило вдохновения, маленького нюанса», — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».

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