Федоров: Наверное, до 12-ти ночи немного попереживаем и будем думать о следующем сопернике

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал выездное поражение от(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра сложилась для нас не лучшим образом, мы в этом виноваты сами. Шайба в зоне нашего соперника у нас не держалась.

Мы не смогли найти в себе силы, чтобы сыграть в атаке как можно больше времени. Плюс — наши удаления сбивали ритм игры. После этого у нас были проблески игры в атаке, но не сложилось.

Хотя в конце матча мы могли найти ключ к воротам соперника и забить гол. Поздравляю "Трактор". Хорошая победа.

Мы готовимся дальше. Нас ждет еще одна игра в Магнитогорске. Знаем, как будем готовиться к ней и какой нас ждет соперник. Наверное, до 12-ти ночи немного попереживаем и будем думать о следующем сопернике.

Соперник действовал сегодня очень хорошо, очень мобильно. Здорово катался — особенно с шайбой. Мы действовали от обороны, потому что не владели шайбой. Как я уже сказал, наша недисциплинированность в плане удалений сбила ритм игры и не раз.

Должное надо отдать и сопернику, и вратарю "Трактора". У нас были угрозы, броски. Наверное, не хватило вдохновения, маленького нюанса», — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора».