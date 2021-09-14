«Йокерит» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

Хоккеист «Йокерита» Фото: jokerit.com
Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голы на свой счет записали Йон Норман (15 минута) и Ессе Йоэнсуу (59).
Отметим, что за матч хозяева нанесли 28 бросков по воротам, а гости — лишь 12.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Норман — 1 (Линдбом, Савинайнен), 14:58 — 1:0. Йоэнсуу — 1 (п.в., Бьернинен, О`Нилл), 58:56 — 2:0Вратари: Линдбек — Паскуале (58:29 — 58:56, 59:11)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (10+13+5) — 12 (2+5+5)
В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает четвертое место (8 очков), а «Локомотив» — девятое (5 очков).