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    Йокерит всухую обыграл «Локомотив»

    «Йокерит» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Йокерит Локомотив Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» нанес поражение «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеист «Йокерита»
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    Хоккеист «Йокерита»

    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    Голы на свой счет записали Йон Норман (15 минута) и Ессе Йоэнсуу (59).

    Отметим, что за матч хозяева нанесли 28 бросков по воротам, а гости — лишь 12.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Норман — 1 (Линдбом, Савинайнен), 14:58 — 1:0. Йоэнсуу — 1 (п.в., Бьернинен, О`Нилл), 58:56 — 2:0Вратари: Линдбек — Паскуале (58:29 — 58:56, 59:11)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (10+13+5) — 12 (2+5+5)

    В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает четвертое место (8 очков), а «Локомотив» — девятое (5 очков).

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