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    «Витязь» по буллитам проиграл «Автомобилисту»

    «Витязь» — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Витязь Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на своей площадке по буллитам проиграл «Автомобилисту» - 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1).

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    В основное время у хозяев отличились Микс Индрашис (44 минута), Нико Оямяки (48) и Федор Малыхин (57).

    Гости ответили точными бросками Райана Спунера (7), Максима Рассейкина (31) и Георгия Белоусова (59).

    Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Станислав Бочаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Спунер — 2 (бол., Мэйсек, Принс), 6:32 — 0:1. Рассейкин — 1 (Романцев, Трямкин), 30:57 — 0:2. Индрашис — 3 (Оямяки), 43:16 — 1:2. Оямяки — 5 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 47:35 — 2:2. Малыхин — 3 (Кемиляйнен, Аалтонен), 56:19 — 3:2. Белоусов — 1 (Трямкин, Блэкер), 58:49 — 3:3Победный буллит: БочаровВратари: Ежов — Галкин (58:17 — 58:49)Штраф: 2 — 12Броски: 33 (3+6+17+7) — 30 (8+7+13+2)

    «Витязь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков), «Автомобилист» — пятый на Востоке (6 очков).

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