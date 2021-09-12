«Витязь» — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

В рамках регулярного чемпионата КХЛна своей площадке по буллитам проиграл- 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1).

В основное время у хозяев отличились Микс Индрашис (44 минута), Нико Оямяки (48) и Федор Малыхин (57).

Гости ответили точными бросками Райана Спунера (7), Максима Рассейкина (31) и Георгия Белоусова (59).

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Станислав Бочаров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Спунер — 2 (бол., Мэйсек, Принс), 6:32 — 0:1. Рассейкин — 1 (Романцев, Трямкин), 30:57 — 0:2. Индрашис — 3 (Оямяки), 43:16 — 1:2. Оямяки — 5 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 47:35 — 2:2. Малыхин — 3 (Кемиляйнен, Аалтонен), 56:19 — 3:2. Белоусов — 1 (Трямкин, Блэкер), 58:49 — 3:3Победный буллит: БочаровВратари: Ежов — Галкин (58:17 — 58:49)Штраф: 2 — 12Броски: 33 (3+6+17+7) — 30 (8+7+13+2)

«Витязь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков), «Автомобилист» — пятый на Востоке (6 очков).