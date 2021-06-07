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    Стало известно имя нового главного тренера сборной Белоруссии

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    Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт занял аналогичную должность в сборной Белоруссии, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Белоруссии.

    Крейг Вудкрофт
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    Крейг Вудкрофт

    Михаил Захаров, ранее занимавший этот пост, по итогам чемпионата мира принял решение покинуть команду.

    Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге. Белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0).

    Прописку в элитном дивизионе чемпионата мира сборная Белоруссии сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились турниры в низших дивизионах.

    Вудкрофт ранее работал в штабе сборной Белоруссии на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.

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