Стало известно имя нового главного тренера сборной Белоруссии

Главный тренер минского «Динамо»занял аналогичную должность в сборной сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Белоруссии.

Михаил Захаров, ранее занимавший этот пост, по итогам чемпионата мира принял решение покинуть команду.

Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге. Белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0).

Прописку в элитном дивизионе чемпионата мира сборная Белоруссии сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились турниры в низших дивизионах.

Вудкрофт ранее работал в штабе сборной Белоруссии на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.