Ротенберг: Матч с канадцами дал много пищи для размышлений

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХРдал комментарий после поражения от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

«С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали. На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную.

По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме. Все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае. Этот матч дал нам много пищи для размышлений.

Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе. Все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков», — цитирует Ротенберга ТАСС.