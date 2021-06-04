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    Ротенберг: Матч с канадцами дал много пищи для размышлений

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал комментарий после поражения от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали. На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную.

    По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме. Все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае. Этот матч дал нам много пищи для размышлений.

    Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе. Все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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