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    Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады
    Сборная России потерпела поражение от команды Канады (1:2 ОТ) в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый период завершился без заброшенных шайб, а на 35-й минуте россияне повели. Каменев от борта сделал перевод в центр, Орлов выкатился на ворота, но не сумел переиграть Кемпера. Дмитрий подобрал отскок и отдал на пятак, откуда Евгений Тимкин добил шайбу в сетку.

    Канадцы реализовали большинство на 46-й минуте. Браун подключился к атаке, выкатился с правого края и прострелил на пятак, а Адам Хенрик в касание переправил шайбу в ближний угол.

    До конца третьего периода счет не изменился и игра перешла в овертайм, где на 63-й минуте Стечер подключился к атаке, ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, а Манджапане в касание замкнул.

    Чемпионат мира. 1/4 финала
    Россия — Канада — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Тимкин — 1 (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик — 5 (бол., Браун, Комтуа), 45:03 — 1:1. Манджапане — 5 (Стэчер), 62:12 — 1:2Вратари: Бобровский — КемперБроски: 25 (8+9+7+1) — 24 (6+9+7+2)Штраф: 6 — 2

    В полуфинале ЧМ сборная Канады сыграет с командой США. Другую пару составят сборные Финляндии и Германии.

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