Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021

Первый период завершился без заброшенных шайб, а на 35-й минуте россияне повели. Каменев от борта сделал перевод в центр, Орлов выкатился на ворота, но не сумел переиграть Кемпера. Дмитрий подобрал отскок и отдал на пятак, откуда Евгений Тимкин добил шайбу в сетку.
Канадцы реализовали большинство на 46-й минуте. Браун подключился к атаке, выкатился с правого края и прострелил на пятак, а Адам Хенрик в касание переправил шайбу в ближний угол.
До конца третьего периода счет не изменился и игра перешла в овертайм, где на 63-й минуте Стечер подключился к атаке, ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, а Манджапане в касание замкнул.
В полуфинале ЧМ сборная Канады сыграет с командой США. Другую пару составят сборные Финляндии и Германии.