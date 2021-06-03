Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021

потерпела поражение от(1:2 ОТ) в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а на 35-й минуте россияне повели. Каменев от борта сделал перевод в центр, Орлов выкатился на ворота, но не сумел переиграть Кемпера. Дмитрий подобрал отскок и отдал на пятак, откуда Евгений Тимкин добил шайбу в сетку.

Канадцы реализовали большинство на 46-й минуте. Браун подключился к атаке, выкатился с правого края и прострелил на пятак, а Адам Хенрик в касание переправил шайбу в ближний угол.

До конца третьего периода счет не изменился и игра перешла в овертайм, где на 63-й минуте Стечер подключился к атаке, ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, а Манджапане в касание замкнул.

Чемпионат мира. 1/4 финала Россия — Канада — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Тимкин — 1 (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик — 5 (бол., Браун, Комтуа), 45:03 — 1:1. Манджапане — 5 (Стэчер), 62:12 — 1:2Вратари: Бобровский — КемперБроски: 25 (8+9+7+1) — 24 (6+9+7+2)Штраф: 6 — 2

В полуфинале ЧМ сборная Канады сыграет с командой США. Другую пару составят сборные Финляндии и Германии.