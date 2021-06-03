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    Николишин: Слабый или сильный у Канады состав — это уже второстепенно

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Известный хоккеист Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборной России с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира.

    Защитник сборной России Дмитрий Орлов
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    Защитник сборной России Дмитрий Орлов

    «У России всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место.

    О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чем нужно прибавить.

    Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у "кленовых листьев" состав — это уже второстепенно», — приводит слова Николишина RT.

    Матч Россия — Канада состоится 3 июня в Риге, начало — в 20:15 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Канада.

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