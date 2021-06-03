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    Сборная России обыграет Канаду с крупным счетом?

    Россия — Канада. Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат мира по хоккею 3 июня 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2021
    Прогноз и ставки на Россия — Канада
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    Сборная России сыграет с командой Канады в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет 3 июня в Риге, начало — в 20:15 мск. Россия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. 1/4 финала 03 Июня 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 20:15 Канада Канада
  • Оттава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    Россия

    Сборная России очень уверенно провела групповой этап. «Красная машина» без проблем заняла первое место.

    В семи матчах россияне одержали шесть побед, в том числе над командами Чехии, Швейцарии и Чехии.

    Кроме того, команда Валерия Брагина разгромила сборные Великобритании, Дании и Белоруссии.

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    • Единственное поражение российская сборная потерпела в игре со Словакией (1:3). Не самый приятный момент, но в этом была и своя польза. После этого матча россияне каждый раз выглядели очень бодро.

    Канада

    Тем временем канадцы чудом оказались в плей-офф. И это случилось не без помощи сборной Германии, которая в заключительном туре обыграла Латвию.

    В отличие от России, сборная Канады в семи матчах одержала лишь три победы. При этом команда Жерара Галлана обыграла только сборные Норвегии, Казахстана и Италии.

    Более сильным соперникам канадцы проиграли, в том числе США и Финляндии. Правда, с финнами все решилось только в серии буллитов.

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    При этом есть смысл говорить о невезении. Все-таки Канада в каждом матче перебрасывала своих оппонентов (порой значительно), но результат все равно теряла очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что сборная России выиграет в предстоящем матче. Но команду Валерия Брагина можно поставить за 1.82, ничью в основное время предлагают за 4.65, а победу Канады — за 4.20.

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    Россия очень давно не обыгрывала канадцев на уровне плей-офф. Неприятная серия началась еще восемь лет назад.

    Сейчас же у россиян есть великолепный шанс воспользоваться проблемами своего главного хоккейного врага, который по игре никак не выглядит непроходимым.

    Ставка — победа сборной России за 1.82.

    На этот чемпионат мира Россия привезла всю элиту КХЛ и пригласила ряд серьезных исполнителей из НХЛ, включая Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко. В такой ситуации будет очень обидно проиграть и вылететь уже после четвертьфинала.

    И еще один вариант — ставка на тотал сборной России больше 3,5 за 2.44. Канадская оборона в семи предыдущих матчах пропустила 18 шайб. Забить североамериканцам смогла даже Италия, а Норвегия, Латвия и Казахстан сделали это дважды. Россия в такой ситуации не должна отказать в щедрости.

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