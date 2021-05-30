Финляндия в овертайме победила Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

победила(3:2 ОТ) в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей отличились Саку Мяэналанен и Ииро Пакаринен. Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Лунделль.

У хозяев турнира дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.

Чемпионат мира. Группа В Финляндия — Латвия — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Мяеналанен — 1 (Анттила), 3:06 — 1:0. Пакаринен — 3 (Покка, Иннала), 35:39 — 2:1. Лунделл — 4 (Мяяття), 64:56 — 3:2Вратари: Сятери — КалниньшБроски: 36 (9+17+5+5) — 37 (7+15+12+3)Штраф: 6 — 4

Финляндия набрала 15 очков и занимает первое место в группе В, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. У Латвии девять очков и шестая позиция.

Финны завершат групповой этап игрой с Канадой 1 июня. Латыши в этот же день сыграют с Германией.