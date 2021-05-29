Третьяк: Победа над Швейцарией нужна была как воздух

Президент ФХРпрокомментировал победу сборной России над(4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

«Очень важная победа, она нужна была как воздух, учитывая, что и для швейцарцев это был важный матч.

И если бы мы проиграли, то были бы проблемы, все было бы не так просто. Для ребят был тяжелый матч — они сделали много того, чего не делали раньше.

Достойный матч провели вратарь, защита, и самое главное в таких играх — дисциплина, настрой, игра на пятачке», — цитирует Третьяка ТАСС.

Передачу в голевой атаке, когда была заброшена победная шайба, Павлу Карнаухову отдал Сергей Толчинский в падении, держа клюшку в одной руке.

«Его действие — это азарт, желание сделать все для того, чтобы победить. Это говорит о заряженности на игру», — отметил президент ФХР.

Национальная команда нашей страны после пяти матчей занимает первое место в группе А с 12 очками.

31 мая Россия сыграет со сборной Швеции.