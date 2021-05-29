Сборная Казахстана победила Италию, забросив 11 шайб

не заметилав матче групповой стадии чемпионата мира. Команда разгромила соперника со счетом 11:3.

Артем Лихотников и Роман Старченко отметились дублями, Егор Петухов, Евгений Римарев, Никита Михайлис, Кертис Волк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапо забросили по одной шайбе.

У проигравших голы забивали Анджело Мичели, Петер Хоккофлер и Алекс Петан.

Чемпионат мира. Группа B Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8) Голы: Старченко — 2 (бол., Валк, Михайлис), 2:12 — 0:1. Мичели — 1 (Петан, Франк), 24:37 — 1:1. Петухов — 1 (Асетов, Степаненко), 32:31 — 1:2. Рымарев — 1 (Шин, Блэкер), 34:59 — 1:3. Михайлис — 3 (бол., Старченко, Валк), 41:31 — 1:4. Хохкофлер — 1 (Гандер), 41:43 — 2:4. Валк — 1 (бол., Старченко), 46:12 — 2:5. Лихотников — 1, 47:01 — 2:6. Лихотников — 2 (Маклюков, Шалапов), 49:46 — 2:7. Петан — 2, 50:59 — 3:7. Панюков — 2 (Дитц, Старченко), 54:38 — 3:8. Старченко — 3 (бол., Валк), 56:07 — 3:9. Сведберг — 1 (Шестаков, Сагадеев), 57:44 — 3:10. Шалапов — 1 (бол., Асетов, Лихотников), 59:52 — 3:11Вратари: Фацио (Фадани, 49:46) — БояркинШтраф: 28 — 10Броски: 24 (6+10+8) — 36 (5+12+19)

После этой победы у Казахстана 10 очков и первое место в группе В. Сборная Италии не набрала ни одного очка и занимает последнее место.