Чехия разгромила Великобританию

разгромиласо счетом 6:1 и одержала третью победу подряд на чемпионате мира, который проходит в Латвии.

Голами в составе победителей отметились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц и Либор Шулак (дубль). За британцев шайбой отметился Мэттью Майерс.

Чемпионат мира. Группа A Чехия — Великобритания — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Голы: Клок — 2 (Шпачек), 8:01 — 1:0. Гронек — 1 (Задина), 20:33 — 2:0. Шулак — 1 (Шпачек, Секач), 24:29 — 3:0. Хытил — 2 (Д. Мусил), 32:07 — 4:0. Майерс — 1 (бол., Ричардсон, Керк), 39:37 — 4:1. Ленц — 1 (Ганзл), 51:33 — 5:1. Шулак — 2 (Ганзл, Клок), 57:58 — 6:1Вратари: Вилл — Уистл (Баунс, 48:43)Штраф: 6 — 16Броски: 46 (18+14+14) — 19 (9+5+5)

Чехия набрал 8 очков в пяти матчах турнира. У Великобритании 4 набранных пункта.