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    Названы номинанты на приз лучшему вратарю КХЛ сезона 2020/21

    Хоккей КХЛ Ак Барс Локомотив ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Официальный сайт КХЛ представил номинантов на приз лучшему вратарю сезона 2020/2021.

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    В тройку претендентов вошли Тимур Билялов из «Ак Барса», Эдди Паскуале из «Локомотива» и Ларс Юханссон из ЦСКА.

    Билялов провел 37 матчей, одержал 25 побед и сделал 5 шатаутов. В среднем от отражал 93,2% бросков при коэффициенте надежности 1,92.

    Паскуале сыграл 52 матча и одержал 32 победы. В его активе 9 матчей на ноль, 93% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,76. Он дважды становился лучшим игроком месяца в КХЛ.

    Юханссон провел 47 матчей, одержал 33 победы, сделал 11 шатаутов. В среднем от отражал 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,39.

    Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.

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