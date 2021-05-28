Названы номинанты на приз лучшему вратарю КХЛ сезона 2020/21

Официальный сайт КХЛ представил номинантов на приз лучшему вратарю сезона 2020/2021.

В тройку претендентов вошли Тимур Билялов из «Ак Барса», Эдди Паскуале из «Локомотива» и Ларс Юханссон из ЦСКА.

Билялов провел 37 матчей, одержал 25 побед и сделал 5 шатаутов. В среднем от отражал 93,2% бросков при коэффициенте надежности 1,92.

Паскуале сыграл 52 матча и одержал 32 победы. В его активе 9 матчей на ноль, 93% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,76. Он дважды становился лучшим игроком месяца в КХЛ.

Юханссон провел 47 матчей, одержал 33 победы, сделал 11 шатаутов. В среднем от отражал 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,39.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.