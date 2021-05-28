Дания одолела Белоруссию в матче чемпионата мира по хоккею

одержала победу над(5:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге (Латвия).

В составе победителей шайбы забросили Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александр Тру.

За сборную Белоруссии отличились Артем Демков и Михаил Стефанович.

Чемпионат мира. Группа A Дания — Белоруссия — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) Голы: Демков — 1 (Кодола, Коробов), 2:12 — 0:1. Майер — 1 (бол., М. Лауридсен), 5:29 — 1:1. Стефанович — 2 (бол., Фальковский, Протас), 30:20 — 1:2. Асперуп — 1 (Фром, Й. Йенсен), 44:58 — 2:2. Фром — 1 (Труэ), 47:48 — 3:2. М. Лауридсен — 2 (Хардт, Лассен), 49:53 — 4:2. Труэ — 1 (Лассен, Хардт), 52:15 — 5:2Вратари: Дам — КолосовБроски: 37 (13+12+12) — 18 (3+7+8)Штраф: 6 — 29

Дания с 8 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице группы А. Белоруссия — седьмое место и четыре балла.

29 мая датчане сыграют против Словакии. 30 мая Белоруссия встретится со Швейцарией.