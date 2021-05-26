Проворов: Мы движемся в правильном направлении, нужно забивать свои моменты

Иван Проворов Фото: globallookpress.com
«Мой гол? Разыгрывали большинство, шайба попала ко мне, оставалось лишь забить. Мы движемся в правильном направлении, нужно забивать свои моменты.
Все соперники сильные приехали, было важно победить, особенно после поражения. Хотелось не пропустить, чтобы Самонова порадовать.
С кем мне комфортнее играть? С Бурдасовым и Кузьменко, но случаются травмы и перестройки, это нормально», — заявил Проворов в эфире программы «Все на матч!» на канале «Матч ТВ».
По итогам матча россияне идут на первом месте в группе А, набрав 9 очков.