Сборная США победила Канаду на ЧМ-2021

одержала победу над(5:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Дубль в составе победителей оформил Тревор Мур, еще по разу отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон.

Единственную шайбу канадцев забросил Макс Комтуа

ЧМ-2021. Группа В Канада — США — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) Голы: Комтуа, 51:35. — Робертсон, 7:42. Кленденинг, 21:19. Мур, 23:27 (бол.), 38:20. Теннисон, 57:06

Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.

Канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.

24 мая сборная Канады сыграет с Германией, а на следующий день США выйдет на матч Казахстаном.