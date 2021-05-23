Сборная США победила Канаду на ЧМ-2021

Сборная США Фото: globallookpress.com
Дубль в составе победителей оформил Тревор Мур, еще по разу отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон.
Единственную шайбу канадцев забросил Макс Комтуа
ЧМ-2021. Группа В
Канада — США — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Голы: Комтуа, 51:35. — Робертсон, 7:42. Кленденинг, 21:19. Мур, 23:27 (бол.), 38:20. Теннисон, 57:06
Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.
Канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.
24 мая сборная Канады сыграет с Германией, а на следующий день США выйдет на матч Казахстаном.