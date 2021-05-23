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    Сборная США победила Канаду на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная США Сборная Канады
    Сборная США одержала победу над командой Канады (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Сборная США
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    Сборная США

    Дубль в составе победителей оформил Тревор Мур, еще по разу отличились Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон.

    Единственную шайбу канадцев забросил Макс Комтуа

    ЧМ-2021. Группа В
    Канада — США — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Комтуа, 51:35. — Робертсон, 7:42. Кленденинг, 21:19. Мур, 23:27 (бол.), 38:20. Теннисон, 57:06

    Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.

    Канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.

    24 мая сборная Канады сыграет с Германией, а на следующий день США выйдет на матч Казахстаном.

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