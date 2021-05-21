Стали известны игровые звенья сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021

Валерий Брагин Фото: fhr.ru
На этом занятии тренерский штаб национальной команды определился с игровым сочетаниями:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Толчинский — Сафонов, Тимкин, Кузьменко.
Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.
Ранее стала известна начальная заявка сборной России на чемпионат мира.
Напомним, что сборная России стартует на турнире 21 мая матчем против команды Чехии.