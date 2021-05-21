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  • 09:04
    • Стали известны игровые звенья сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021
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    Стали известны игровые звенья сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Сборная России в четверг провела третью тренировку в Риге перед стартом ЧМ-2021, сообщается на официальном сайте ФХР.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    На этом занятии тренерский штаб национальной команды определился с игровым сочетаниями:

    Группа 1

    Вратари: Самонов, Бочаров.

    Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.

    Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.

    Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.

    Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.

    Группа 2

    Вратари: Бочаров, Федотов.

    Толчинский — Сафонов, Тимкин, Кузьменко.

    Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.

    Ранее стала известна начальная заявка сборной России на чемпионат мира.

    Напомним, что сборная России стартует на турнире 21 мая матчем против команды Чехии.

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