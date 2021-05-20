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    Опубликована начальная заявка сборной России на чемпионат мира

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    На официальном сайте Международной федерации хоккея опубликована начальная заявка сборной России на чемпионат мира 2021 года.

    Александр Барабанов
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    Александр Барабанов

    В нее включены всего 17 хоккеистов:

    Вратари: Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

    Защитники: Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив» Ярославль).

    Форварды: Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все — СКА), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»), Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс»).

    Напомним, что сборная России стартует на турнире 21 мая матчем против команды Чехии.

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