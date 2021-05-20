Опубликована начальная заявка сборной России на чемпионат мира

Александр Барабанов Фото: globallookpress.com
В нее включены всего 17 хоккеистов:
Вратари: Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Бочаров («Динамо» Москва).
Защитники: Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив» Ярославль).
Форварды: Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все — СКА), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»), Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс»).
Напомним, что сборная России стартует на турнире 21 мая матчем против команды Чехии.