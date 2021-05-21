Белоруссия — Словакия: счет матча 2:5, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче чемпионата мира по хоккею.

Встреча группа A, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 2:5 (0:3, 0:0, 2:2.

Шайбы у победителей забросили Кристиан Поспишил (4, 12 минуты), Петер Цегларик (10, 60) и Марек Гривик (46).

В составе проигравших отличились Михаил Стефанович (54) и Егор Шарангович (55).

Чемпионат мира. Группа A Белоруссия — Словакия — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) Голы: Поспишил — 1 (Немец), 3:53 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гернат, Студенич), 9:17 — 0:2. Поспишил — 2 (бол., Росандич, Криштоф), 11:02 — 0:3. Гривик — 1 (Лантоши, Цегларик), 45:05 — 0:4. Стефанович — 1 (бол., Костицын), 53:25 — 1:4. Шарангович — 1, 54:22 — 2:4. Цегларик — 2 (п.в., Грман), 59:15 — 2:5Нереализованный буллит: Шарангович (Белоруссия), 58:54 (Вратарь)Вратари: Шостак (Тэйлор, 11:02, 57:06 — 58:17, 58:37 — 59:15) — КонрадШтраф: 37 — 12Броски: 34 (9+8+17) — 35 (15+12+8)

В следующем туре Белоруссия сыграет со Швецией, а Словакия — с Великобританией.