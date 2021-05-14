Василевский надеется поднять уровень своей игры в плей-офф Кубка Стэнли

Вратарь «Тампы»рассказал о своем состоянии перед началом плей-офф Кубка Стэнли.

«Хорошо себя чувствую. Надеюсь поднять уровень своей игры в плей-офф, где команды ведут себя агрессивнее у чужих ворот.

Они пытаются забраться к тебе в зону и заставить тебя потерять голову. Я должен придерживаться своей системы, как и в прошлом году», — приводит слова Василевского журналист The Athletic Джо Смит.

Василевский завершил сезон НХЛ с 31 победой в 42 матчах. Он стал лидером лиги по числу выигранных матчей в 4-й раз подряд (в сезоне-2017/18 — совместно с Коннором Хеллибаком из «Виннипега»).

Ранее это удавалось только 4 вратарям — Клинту Бенедикту (лидировал 6 сезонов подряд, 1918/19 — 1923/24), Биллу Дернэну (1943/44 — 1946/47), Терри Савчаку (5 сезонов подряд, 1950/51 — 1954/55) и Мартину Бродеру (дважды, 1997/98 — 2000/01 и 2002/03 — 2006/07).