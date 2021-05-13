Россия — Финляндия: счет матча 1:4, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыво втором матче Чешских игр.

Встреча, которая прошла в Праге, завершилась со счетом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Единственный гол в составе россиян забил Максим Шалунов (45 минута).

У финнов дублем отметился Йере Карьялайнен (51 и 60), по одной шайбе забросили Аксель Ринделл (5) и Теему Турунен (51).

Напомним, что подопечные Валерия Брагина досрочно обеспечили себе победу на Евротуре. Для них это первое поражение после десяти побед подряд в Евротуре.

Еврохоккейтур. Чешские игры Россия — Финляндия — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Ринделл — 2 (бол., Лунделл), 4:51 — 0:1. Шалунов — 1, 44:14 — 1:1. Карьялайнен — 2, 50:13 — 1:2. Турунен — 3, 50:45 — 1:3. Карьялайнен — 3 (п.в., Суоми), 59:34 — 1:4Вратари: Бочаров (55:22 — 59:34) — ОлкинуораШтраф: 10 — 4Броски: 23 (7+5+11) — 23 (8+9+6)

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 15 мая, против Чехии.