Швеция — Россия: счет матча 4:6, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв своем стартовом матче Чешских игр.

Встреча, которая прошла в Праге, завершилась со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

Дубли в составе российский команды оформил Антон Бурдасов (22 и 38 минуты) и Владислав Каменев (47 и 60). По голу забили защитник Игорь Ожиганов (14), а также форвард Эмиль Галимов (23).

В воротах Александра Самонова расписались Оскар Линдберг (9), Йеспер Фреден (32), Филип Холландер (48) и Йонатан Пудас (49).

Еврохоккейтур. Чешские игры Швеция — Россия — 4:6 (1:1, 1:3, 2:2) Голы: Линдберг — 3 (Линдхольм, Лев), 8:11 — 1:0. Ожиганов — 1 (Швец-Роговой, Каменев), 13:54 — 1:1. Бурдасов — 2, 21:29 — 1:2. Галимов — 1 (бол., Окулов, Слепышев), 22:57 — 1:3. Фреден — 2 (Берггрен, Лев), 31:31 — 2:3. Бурдасов — 3 (Ожиганов, Подколзин), 37:15 — 2:4. Каменев — 1, 46:25 — 2:5. Холландер — 2 (Расмуссен, Кемпе), 47:29 — 3:5. Пудас — 1 (Пилут, Фриберг), 48:01 — 4:5. Каменев — 2 (п.в.), 59:41 — 4:6Вратари: Рейдеборн (59:00) — СамоновБроски: 21 (6+7+8) — 20 (7+9+4)Штраф: 14 — 10

Россия досрочно обеспечила себе победу на Евротуре. В следующем матче 13 мая подопечные Валерия Брагина встретятся с Финляндией.