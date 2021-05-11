Дадонов не поможет сборной России на чемпионате мира

Евгений Дадонов Фото: globallookpress.com
Российский хоккеист не поможет национальной команде из-за ожидающегося пополнения в семье.
Это будет третий ребенок в семье Дадонова. В 2014 году супруга Анна родила дочь, а в 2016 году на свет появился сын.
В сезоне-2020/21 НХЛ 32-летний Дадонов принял участие в 54-х матчах и набрал 20 очков (13+7).
⚡В семье нападающего Евгения Дадонова ожидается пополнение, в связи с чем форвард не сможет помочь национальной команде.— Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2021
Штаб сборной и @russiahockey желают здоровья его семье!