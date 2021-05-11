Дадонов не поможет сборной России на чемпионате мира

Нападающий «Оттавы Сенаторз»не сыграет на чемпионате мира-2021.

Российский хоккеист не поможет национальной команде из-за ожидающегося пополнения в семье.

Это будет третий ребенок в семье Дадонова. В 2014 году супруга Анна родила дочь, а в 2016 году на свет появился сын.

В сезоне-2020/21 НХЛ 32-летний Дадонов принял участие в 54-х матчах и набрал 20 очков (13+7).