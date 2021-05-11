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    Дадонов не поможет сборной России на чемпионате мира

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021 НХЛ Оттава Сенаторз Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов не сыграет на чемпионате мира-2021.

    Евгений Дадонов
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    Евгений Дадонов

    Российский хоккеист не поможет национальной команде из-за ожидающегося пополнения в семье.

    Это будет третий ребенок в семье Дадонова. В 2014 году супруга Анна родила дочь, а в 2016 году на свет появился сын.

    В сезоне-2020/21 НХЛ 32-летний Дадонов принял участие в 54-х матчах и набрал 20 очков (13+7).

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