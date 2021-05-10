НХЛ. «Чикаго» обыграл «Даллас», «Калгари» разгромил «Оттаву»

«Чикаго» — «Даллас» 4:2

В составе проигравшей команды одну из шайб забросил Денис Гурьянов. Вратарь «звезд» Антон Худобин отразил 21 бросок из 25.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) Голы: Энтвистл, 06:23 — 1:0; Гурьянов, 09:40 — 1:1; Хагель, 10:31 — 2:1; Дебринкэт, 18:24 — 3:1; Писик, 42:16 — 3:2; Дебринкэт, 56:48 — 4:2

«Даллас» с 58 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 54 очками — на шестой строчке.

«Чикаго» — «Даллас»

«Калгари» — «Оттава» 6:1

Российские игроки «сенаторов» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб закончили матч с показателями полезности «-1», «-2» и «-3» соответственно, у защитника «Флэймз» Никиты Нестерова «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Голы: Годро — 19 (Джиордано, Ткачак), 10:39 — 1:0. Баклунд — 9 (Манджапане, Нордстрем), 20:17 — 2:0. Ткачак — 11 (Годро, Андерссон), 24:38 — 3:0. Стоун — 2 (Гоудин, Лучич), 30:05 — 4:0. Норрис — 16 (Батерсон), 31:06 — 4:1. Дюбе — 10 (Райан), 46:45 — 5:1. Джиордано — 9 (бол., Ткачак, Годро), 53:53 — 6:1

«Калгари» и «Оттава» имеют по 49 очков и занимают пятое и шестое места в Северном дивизионе.